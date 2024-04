Sobradinho e Planaltina terão novo sistema de abastecimento de água

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou, na manhã deste sábado (27/4), ordem de serviço para lançamento da obra do Sistema de Abastecimento Norte, que vai atender às regiões dos condomínios do Grande Colorado, Sobradinho, Taquari, Itapoã e Regiões dos Lagos. No total, serão investidos R$ 135 milhões na obra, que vai beneficiar 355 mil pessoas e gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

"Nós temos aqui as cidades com mais problemas de abastecimento: Sobradinho, Planaltina e Sobradinho 2. Com esse reservatório e essa nova captação de água que vai ser feita do lago Paranoá e trazida até aqui, a gente resolve 100% do problema de abastecimento de água em toda a Região Norte", disse o governador.

O novo sistema vai funcionar por meio da captação de água do Lago Paranoá. A água do lago é captada e conduzida até a estação de tratamento do Lago Norte. De lá, segue para a nova estação elevatória, onde é bombeada para os novos reservatórios. Depois de tratada, a água vai para a estação de bombeamento e segue até os reservatórios, que vão abastecer os condomínios do Grande Colorado, Sobradinho, Taquari, Itapoã e Regiões dos Lagos.

"A região norte tem sistemas isolados de abastecimento que, muitas vezes, geram problemas para os moradores na época de seca mais forte. Com esse sistema, vamos estabilizar e dar qualidade para todo mundo", declarou o presidente da Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb), Luís Antônio Reis.