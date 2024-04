Um cavalo vítima de maus-tratos foi resgatado, na manhã deste sábado (27/4), em Ceilândia. O animal encontrava-se na região da QNM 3 e chegou a desmaiar na via pública. O resgate foi feito pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA/CEPEMA). O tutor do cavalo foi encontrado pela polícia e autuado por crime de maus-tratos. O animal foi apreendido.

A polícia chegou até o animal após ampla divulgação nas redes sociais. O cavalo teria sido submetido a trabalho exaustivo, e chegou a desmaiar. Em imagens divulgadas pela PCDF, o animal aparece magro, com ossada aparente e feridas na pele.

Cavalo vítima de maus tratos é resgatado em Ceilândia (foto: PCDF)