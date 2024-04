Adutora volta a romper no DF e moradores reclamam de falta de água

Uma adutora voltou a se romper, na noite desta sexta-feira (26/4), e reduziu a pressão da água para algumas regiões administrativas do Distrito Federal. O caso foi alvo de reclamações de internautas, principalmente de moradores do Guará 1 e 2.

A adutora é a mesma que rompeu em 18 de abril, mas em um outro trecho da tubulação. O rompimento ocorreu devido a movimentação de terra no terreno da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). De acordo com o presidente Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), Luís Antônio Reis, equipes da empresa estão no local para reparar a adutora e afirmou que a situação estará normalizada na manhã de domingo (28/4).

“Nós recebemos 58 solicitações de moradores do Guará e oito da Candangolândia, via Ouvidoria. A adutora rompeu dentro do terreno da Novacap. Nós trocamos o trecho e, daqui a pouco, iremos abrir para uma limpeza. Acredito que ocorreu (o rompimento) por máquinas que passaram ali. Por conta das chuvas, provavelmente sofreu uma pressão maior”, explicou o presidente, à reportagem.

Reis disse que não faltou água na região do Guará e Candangolândia, e reafirmou que o dia foi para reparar os danos da adutora rompida. “O que fizemos foi fechar os registros de um lado e, em seguida, fizemos a manobra na rede para ajustes. Mesmo com a pressão baixa, fizemos com que a água chegasse a essas regiões. Não houve falta de água”, completou.

Internautas

Moradores do Guará utilizaram as redes sociais acerca da falta de água na região.

Mais um fim de semana com quase nada de água no Guará II em Brasília... a capital. Não há mais dignidade.Tudo sujo.Mais uma desculpa esfarrapada. Quem tem caixa não tem água pois não sobe. #Vergonha #Água @caesb__ @Gov_DF @cldfnoticias @globobrasilia @BiaRMesquita — Bia Souto?????? - Quero um @BYD mini (@bia_souto2) April 27, 2024

Virou rotina a falta de água no Guará! Obrigado CAESB por nos fazer sentir europeus. #df1 #dftv #caesb — Lucas Mendes (@lucasmendes) April 27, 2024