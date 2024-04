Areal receberá tenda de acolhimento a pacientes com dengue neste domingo (28/4)

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregará, neste domingo (28/4), a última tenda de acolhimento a pacientes com dengue das 11 que foram prometidas à população no fim de março. A estrutura, montada no Areal, ficará localizada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 da região e funcionará das 7h às 19h.

Até o momento, as tendas já inauguradas — Guará, Gama, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires e Varjão — atenderam cerca de 11,5 mil pessoas. As três primeiras funcionam 24 horas e foram as primeiras a serem entregues pelo governo.

O local possui uma equipe composta por um coordenador, médicos, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), servidores da área administrativa, farmacêuticos, e equipe de limpeza e de segurança.

Com o objetivo de acelerar o atendimento, desafogando as portas de emergência e urgência dos hospitais, as tendas oferecem triagem, consultórios, farmácias e sala de hidratação.



Nova tenda de acolhimento no Areal

· Data – Domingo (29)

· Horário – 8h

· Local – Estacionamento da UBS 2 (SH Arniqueiras, QS 8, Conjunto 410 A)



*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)