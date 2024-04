Dengue: nova tenda é inaugurada no Varjão

Tenda de acolhimento para pacientes com dengue é inaugurada no Varjão - (crédito: LUCIO BERNARDO JR)

Uma nova tenda de acolhimento para pacientes com dengue foi inaugurada, neste sábado (27/4), no Varjão. A estrutura foi montada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da região. Esta é a 10ª tenda entregue pelo Governo do Distrito Federal (GDF) desde o início da epidemia de dengue.

Cada uma das tendas de acolhimento conta com mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia. A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra França, explica que as tendas são o primeiro local que os pacientes devem procurar. “Quem tiver sintomas como dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre e mal estar geral, pode vir à tenda. Aqui é o local ideal para esse atendimento”, afirmou.

Sandra explica que os pacientes passam pela triagem e podem ser medicados ainda na unidade. “Aqui são conferidos os sinais vitais, feita uma avaliação médica, hidratação; para casos mais delicados, temos a sala de estabilização e, se for necessário, o paciente pode ser transferido para um hospital” , detalhou.

Além da estrutura recém-inaugurada no Varjão, nove tendas já estão em funcionamento nas regiões da Asa Norte, Samambaia, Vicente Pires, Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, Guará, Gama e Paranoá — as últimas três, com assistência 24 horas. Mais de 10 mil pessoas foram atendidas nos locais de acolhimento.

*Com informações da Agência Brasília

