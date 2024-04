Bandido é morto após tentar assaltar PM de folga em estacionamento do DF

Um policial militar de folga reagiu a um sequestro e matou um assaltante, na noite desta sexta-feira (26/4), em frente a um hospital particular da 613 Sul.

O caso ocorreu no estacionamento da unidade de saúde. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o policial foi abordado pelo bandido, que anunciou o assalto. Armado com uma pistola calibre .380 com 17 munições, o homem ordenou que o policial fosse para o banco do passageiro e assumiu a direção do veículo.

O PM conseguiu reagir e efetuou disparos contra o assaltante, que foi atingido. Uma viatura da corporação patrulhava a região escutou o barulho dos tiros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada e levou o assaltante para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), vindo a óbito posteriormente.

Uma ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), que investiga o caso.