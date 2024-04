PCDF e PRF apreendem 20 kg de skank escondidos em falso painel de carro

Com a operação deste sábado (27/4), o grupo criminoso já teve cerca de 200 kg de skank detidos - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma operação conjunta da Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal (Cord/PCDF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 20 kg de skank, com valor estimado em R$ 600 mil. Os investigadores confiscaram dois veículos e prenderam duas pessoas.

A operação ocorreu na tarde deste sábado (27/4). Nas imagens abaixo, os agentes da Cord encontraram a droga embalada em pacotes, escondida nas caixas de ar e no fundo falso do painel do veículo. Veja.

Os dois veículos do grupo criminoso eram monitorados à bastante tempo pelos investigadores. Isso porque em outras ocasiões, os mesmos carros foram apreendidos pela polícia.

Com a operação de hoje, os policiais conseguiram interceptar, no total, 200 kg da droga, dando um prejuízo de mais de R$ 6 milhões ao grupo criminoso. Os suspeitos foram autuados por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Eles seguem à disposição da Justiça.