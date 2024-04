Ibaneis decreta luto oficial de três dias por morte de Juliano Costa Couto

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decretou luto oficial de três dias pela morte do advogado e ex-presidente da seccional do DF da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Juliano Costa Couto, 49 anos, que faleceu neste domingo (28/4) devido a complicações de um câncer no pulmão. O advogado foi membro de comissões, conselheiro, diretor e presidente da OAB/DF. Era professor universitário e dedicava-se à advocacia no escritório Costa Couto Advogados, do qual era sócio fundador.

Ibaneis se manifestou por meio das redes sociais e elogiou o trabalho de Juliano frente à seccional da OAB no DF, onde trabalharam juntos. "Juliano Costa Couto foi um advogado pleno e um líder incontestável à frente da OAB, revelando sua competência, equilíbrio e permanente disposição para o diálogo. Deixa um legado que há de inspirar a reafirmar, a cada dia, o compromisso com o espírito público que nos anima", escreveu o chefe do Executivo. "Seu nome será sempre recordado com saudade, tanto pelos amigos e amigas, pela advocacia, pelo Direito que ele defendeu, e por Brasília, que tanto amou. Aos familiares, deixo os mais sinceros pêsames", finalizou.

O velório de Juliano Costa Couto iniciará às 9h desta segunda-feira (29/4), na capela 10 no Campo da Esperança. O sepultamento será às 11h30.