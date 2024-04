Areal recebe tenda de hidratação para pacientes com dengue

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou, na manhã deste domingo (28/4), a tenda de acolhimento a pacientes com dengue, erguida no Areal, em Arniqueiras. Essa é a última das 11 que foram prometidas no fim de março. A unidade de atendimento fica localizada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 da região e funciona das 7h às 19h. Dados da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) revelam que, até este domingo, as tendas já acolheram mais de 14 mil pacientes com suspeita de dengue.

Cada uma das tendas entregues conta com mais de 60 profissionais da saúde para atender uma média de 150 pessoas por dia. Três dos 11 espaços funcionam 24 horas: Guará, Paranoá e Gama. As demais trabalham das 7h às 19h. A SES-DF, no entanto, pretende ampliar o horário de funcionamento de algumas unidades.

As tendas estão estrategicamente posicionadas perto de hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs). O objetivo é garantir atendimento rápido aos pacientes sintomáticos da doença e, consequentemente, reduzir a pressão sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), que lida neste momento também com as doenças respiratórias sazonais.

A coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra França, explicou que as 11 unidades farão os acolhimentos por 60 dias. "O principal objetivo é atendimento aos sintomáticos de dengue para que a Atenção Primária (UBSs e toda a rede hospitalar) tenha a oportunidade de voltar aos atendimentos de outros sinais e sintomas de outras patologias, além de retomar o atendimento ao pré-natal, ao hipertensos e diabéticos. Essas entregas representam um local específico para que o usuário tenha atendimento e a rede condição de realizar suas atividades", completou.

“A população já pode procurar as 11 tendas para desafogar as portas dos hospitais. Os dados mostram que 14,5 mil atendimentos já foram realizados nas tendas, sendo que um terço desses atendimentos são pediátricos, o que quer dizer que a gente tirou mais de 14 mil pacientes das outras portas”, informou Nelma Louzeiro, secretária-adjunta de Gestão em Saúde, em entrevista ao Correio. A pasta informou que pacientes podem buscar atendimento nas tendas independentemente da região onde residem, ainda que seja no Entorno.

Logo que a tenda foi aberta, a auxiliar de escritório Karen Nunes, 32 anos, moradora da região, chegou à unidade em busca de atendimento para a filha Ana Klara Nunes, 14 anos. A menina estava apresentando sintomas da arbovirose há quatro dias e foi ao local para fazer o teste. À reportagem, a mãe disse que a inauguração da estrutura servirá de alívio para os moradores da redondeza que têm testado positivo e buscado atendimento nas UPAs, sem sucesso, em decorrência da superlotação. "Tem gente que não sabe que tem tenda e vai para os postinhos, que estão todos lotados. A tenda desafoga as unidades de saúde", declarou.

Primeira paciente a chegar na tenda, Ana Klara apresentava dor nos olhos, no corpo, febre alta e diarreia (foto: Letícia Guedes)

Estrutura

Cleber Lourenço, diretor médico da Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos -INSV, empresa responsável pela instalação das estruturas, informou que as tendas são totalmente climatizadas, com recepção, espaço para triagem, consultórios médicos e sala vermelha para atender pacientes com sintomas graves, além de área para hidratação e laboratório para teste rápido e hemograma. "Nós não fazemos internação, mas, caso haja necessidade, contratamos ambulâncias de UTI móvei para fazer o transporte seguro dos pacientes, evitando que os transportes da SES-DF sejam usados, para que não haja uma pressão maior no sistema de saúde", ele disse que há uma ambulância disponível para cada três tendas.

Veja onde estão localizadas cada uma das tendas de acolhimento do DF:

Com funcionamento 24h

• Gama – Estacionamento do hospital regional (HRG)

• Guará – Em frente à UBS 1

• Paranoá – Estacionamento do Hospital da Região Leste

Com funcionamento das 7h às 19h

• Plano Piloto – Estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

• Vicente Pires – Estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

• Varjão – Atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

• Taguatinga – Estacionamento do ambulatório do hospital regional (HRT)

• Planaltina – Na policlínica da região

• Águas Claras – Estacionamento da UBS 1 do Areal

• Ceilândia – Estacionamento do hospital regional (HRC)