Ibaneis Rocha lamenta morte do advogado Juliano Costa Couto

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, lamentou a morte do advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no DF (OAB/DF) Juliano Costa Couto. "Foi um advogado pleno e um líder incontestável à frente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, entidade que presidiu de 2016 a 2018, e onde tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, revelando sua competência, equilíbrio e permanente disposição para o diálogo", escreveu o chefe do Executivo local nas redes sociais.

Juliano morreu neste domingo (28/4) em decorrência de complicações de um câncer no pulmão. O governador lembrou ainda do legado que deixa o colega de profissão: "Há de inspirar a reafirmar, a cada dia, o compromisso com o espírito público que nos anima. Seu nome será sempre recordado com saudade, tanto pelos amigos e amigas, pela advocacia, pelo Direito que ele defendeu, e por Brasília, que tanto amou. Aos familiares, deixo os mais sinceros pêsames".

Colegas de profissão

Juliano e Ibaneis atuaram juntos na OAB/DF. Ibaneis Rocha presidiu a entidade no triênio 2013-2015 e entregou o cargo a Juliano, em 2016. No discurso durante a posse do novo presidente da Ordem no DF, o atual governador destacou seu espírito de independência e emocionou-se, dizendo que Juliano Costa Couto seria o “maior presidente da história da OAB do Distrito Federal”.