Novidade na tela da TV Brasília: Jornal Local em novo horário

Jornal Local segue no comando do jornalista Lucas Móbille, em um novo estúdio, fazendo uma cobertura ainda mais ampla do DF e Entorno - (crédito: Nonato Lemos)

Com uma visão arrojada de futuro e buscando se consolidar ainda mais como referência em telejornalismo local, a TV Brasília implementa mudanças na programação, a partir desta segunda-feira (29/4). O Jornal Local, que estava sendo exibido no horário do almoço, agora entrará no ar das 18h45 às 19h15. O DF Alerta ganhará mais tempo e será transmitido das 11h45 às 13h25. As duas atrações jornalísticas da emissora seguirão sob comando de Lucas Móbille e Nikole Lima, respectivamente.

Agora de cara nova, o Jornal Local conta com um jovem veterano do jornalismo à frente das câmeras. Lucas Móbille é contratado da TV Brasília há cinco anos e acumula importantes conquistas em coberturas de rádio, TV e internet. Aos 24 anos, o comunicador é a aposta da emissora na retomada do Jornal Local ao seu horário original, quando estreou há mais de duas décadas. "Estou feliz em continuar sendo a voz da população, agora abordando os principais assuntos que impactaram a vida da população durante o dia, além de mostrar coisas boas da comunidade e cobrar ainda mais das autoridades", diz o apresentador.

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destaca o alcance da emissora, que nasceu com a cidade e completou 64 anos. "Queremos fazer uma cobertura ampla do Distrito Federal, do Entorno do DF, e de Goiânia também, para onde nossa TV passa o sinal. A ideia central é cada vez mais jornalismo, cada vez mais Brasília. E um outro fato extremamente importante é que daremos muito foco à interatividade, a escutar as pessoas, a tratar dos assuntos que são de interesse da cidade", detalhou.

O gerente de jornalismo da TV Brasília, Patrício Macedo, antecipou que a mudança é um resgate da proposta original de um produto que se mantém sólido e competitivo há 21 anos, quando estreou sob o comando de Sandra Amaral. "Retomaremos o Jornal Local em sua essência inicial para também ampliar escopo do DF Alerta, atendendo a uma antiga reivindicação do público e do mercado. A ideia é tornar os dois produtos mais abrangentes e também mais representativos da identidade local, que sempre foi a nossa vocação pioneira", destacou.

Trajetória

"Sem dúvida, estou no maior desafio da minha carreira. Passa um filme pela cabeça. Chegar até aqui, no horário nobre da TV, da primeira emissora da capital, comandando um telejornal que é a voz de um grupo, só com muito trabalho e fé, sem precisar passar por cima de ninguém, é ter a certeza de que já deu certo", afirma Lucas Móbille.

Produtor, repórter e apresentador substituto de telejornais, Lucas Móbille coleciona furos de reportagens na TV Brasília, onde denunciou o estupro coletivo envolvendo um policial militar do DF. Ele também investigou e localizou, sozinho, uma bebê de sete meses, sequestrada em casa pela amiga da mãe. Já como apresentador do Jornal Local no horário do almoço, Mobille mostrou os bastidores da maior chacina familiar no DF e tornou pública as denúncias contra o ex-delegado-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido. Brasiliense natural do Gama, Lucas foi batizado com um sobrenome que anteviu a carreira de um jovem que logo cedo passou a explorar todas as plataformas, ferramentas e linguagens para se comunicar.

Sobrenome de família e na língua inglesa quer dizer "móvel", Móbille traduz a inquietação de um adolescente que aos 13 anos se aventurou na carreira de comunicador e nunca mais parou.

Atuando como repórter e apresentador de uma rádio comunitária na cidade natal, ele começou denunciando os desmandos da gestão administrativa local. Dois anos depois, Lucas ingressa formalmente no mercado de trabalho, atuando como apresentador de um tradicional jornal impresso, onde produzia e ancorava boletins de notícias e um quadro com dicas de diversão. Simultaneamente, Mobille também produzia reportagens para o quadro Você Repórter, do programa Clube TV, comandado por Arthur Luís, na TV Brasília, emissora que o contratou como estagiário aos 19 anos.

Em sua breve trajetória, Lucas já cobriu duas eleições. Em 2022, comandou a Central da Apuração para o programa CB.Poder, na companhia de Denise Rothenburg, Ana Maria Campos e Carlos Alexandre, experientes colunistas políticos do Correio Braziliense. Antes de ingressar na TV, Móbille também trabalhou nos bastidores do legislativo, assessorando um parlamentar do DF.

DF Alerta

O programa ganhará mais 30 minutos de produção, antes ocupados pelo JL, e será exibido das 11h45 às 13h25, com a jornalista Nikole Lima à frente. Até aqui considerado um programa de infoentretenimento exclusivamente policial, passa a ter uma abordagem mais diversa, sempre com linguagem objetiva, contemporânea, ágil e integrada com a comunidade.