Novidades no jornalismo da TV Brasília

Ao completar 64 anos, a TV Brasília anuncia mudanças nos dois telejornais locais.

Super faixa local: duas horas de cobertura jornalística local com os telejornais DF Alerta, Jornal Local e o talkshow CB.Poder, CB.Saúde e CB. Agro, parceria com o Correio Braziliense.

As mudanças foram anunciadas hoje e serão implementadas a partir de 29 de abril.

O que muda?

Há 21 anos consolidado como o mais importante telejornal da emissora, o JL (Jornal Local) retomará o horário de origem e passará pela mais importante reformulação editorial desde a sua estreia, em 15 de abril de 2003.

Tradicionalmente veiculado no horário do almoço, o telejornal que funciona como um portal de talentos e já revelou os grandes nomes do jornalismo local e nacional, migrará da versão vespertina para noturna, veiculado das 18h45 às 19h15, sob o comando do comunicador Lucas Móbille.

Já o programa DF Alerta, que há 13 anos se tornou referência de credibilidade ao tratar da violência urbana com um olhar mais contundente, ousado, combativo e irreverente, ganhará 30 minutos de produção, antes ocupados pelo Jornal Local. A partir do dia 29, o programa será exibido das 11h45 até 13h25 sob o comando da jornalista Nikole Lima.

DF Alerta



Horário: 11h45 às 13h25. Duração: 1’40”



Data: 29 Abril/2024

O programa mais popular e papo reto que há 13 anos faz história na TV ganhará mais meia-hora de duração.

“A ideia é diversificar o conteúdo e torná-lo mais abrangente, sempre alinhado ao interesse público de qualidade para atender uma antiga reivindicação dos próprios telespectadores. Com isso, teremos a chance de ampliar o cardápio temático na hora do almoço e resgatar a irreverência que sempre foi uma característica interessante do programa“, antecipa Patrício Macedo, gerente de Jornalismo da TV Brasília, responsável pela consolidação do projeto desde que o programa foi criado em 15 de Novembro de 2011 pelo superintendente Luís Eduardo Leão.

Comandado por Fred Linhares, primeiro apresentador da revista eletrônica televisa com forte presença digital, o programa se tornou o maior sucesso popular da capital, atingindo 1º lugar, segundo aferições oficiais.

O DF Alerta, até aqui considerado um programa de infoentretenimento exclusivamente policial, passa a ter uma abordagem mais diversa, sempre com a linguagem objetiva, contemporânea, ágil e integrada com a comunidade.

Jornal Local - Noite



Horário: 18h45 às 19h15. Duração: 30”



Previsão: 29 Abril/2024 (segunda-feira)

Telejornal de abrangência local criado para garantir visibilidade às questões relevantes das comunidades.

Utilizando uma linguagem moderna, atual e bastante sóbria, o jornal se apresenta como uma vitrine dos problemas, desafios, conquistas e a arte dos moradores do Plano Piloto e das regiões administrativas do DF e Entorno.

“São mais de cinco milhões de moradores alcançados diariamente em Brasília, Goiânia e todo Entorno do DF. Nossa forte presença nessas regiões é um fato concreto que nos torna ainda mais competitvos e comprometidos em traduzir a identidade de nosso povo”, destaca Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense e da TV Brasília.