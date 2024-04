Amigos de uma vida toda prestam homenagem a Juliano Costa Couto

Muitos dos colegas com quem Juliano Costa Couto, morto nesse domingo (28/4), aos 49 anos, estudou na Escola Paroquial Santo Antônio e no Colégio Sigma estiveram, ao longo de todo o dia, em grupos de WhatsApp, trocando fotos e lembranças para se despedir com a mesma alegria, carinho e leveza, que eram a marca dos encontros com o advogado, professor univesitário e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF).

Leia na íntegra:

"Hoje, logo cedo, fomos pegos de surpresa com a triste notícia do falecimento do nosso querido, muito amado, Juliano Costa Couto. Cheio de vida, era chamado de Julinho para alguns, Cabaça por outros... Foi um grande aperto no coração saber que acabamos de perder um dos melhores amigos que alguém poderia ter. Juliano sempre foi um amigo completo: engraçado, verdadeiro, presente, brincalhão e prestativo. Todos que puderam desfrutar da sua companhia durante a vida, escolar ou profissional, se referem a ele sempre destacando sua alegria, espontaneidade e sabedoria para levar a vida.

Juliano construiu amizades sinceras e longevas, uma família linda e uma carreira de sucesso. Muitos dos colegas com quem estudou na Escola Paroquial Santo Antônio e Colégio Sigma estiveram ao longo de todo o dia, em grupos de whatsapp, trocando fotos e lembranças para se despedir com a mesma alegria, carinho e leveza, que eram a marca dos encontros com ele.

Como um cara apaixonado por tudo que fazia, tinha sempre uma energia contagiante. Soube viver intensamente e apesar da exposição pública, jamais perdeu a humildade, a integridade e a camaradagem.

Com imensa saudade, esperamos que ele receba, onde quer que esteja, nosso eterno carinho! Nos despedimos de um amigo que viverá para sempre em nossos corações!

Que Deus abençoe a todos os seus familiares!

Ju, Julinho, Cabaça, Dr. Juliano Costa Couto... você fará muita falta!

Que o "Tio" Ziraldo te receba com braços capazes de abraçar o mundo, amigo. Te amamos!

Homenagem dos eternos amigos.

Com amor e saudades".

