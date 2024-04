Planaltina recebe 2ª Feira Comunidade de Fibra

A 2ª Feira Comunidade de Fibra – que promove o artesanato e a produção agroecológica — será realizada entre esta sexta-feira (3/5) e sábado (4/5), no Complexo Cultural Planaltina. O evento, focado em produtores locais, também contará com apresentações de teatro e de dança, shows musicais, atividades para crianças e adultos, rodas de conversa, além de uma praça de alimentação. A entrada é franca, porém limitada pela lotação do espaço.

No período vespertino, serão oferecidas oficinas gratuitas de artesanato com produtos recicláveis e biojoias. Para as crianças, haverá atividades de modelagem de barro, preparação de bonecas de palha e de pano, como as Abayomi — símbolo de resistência da cultura africana.

No sábado (4/5), será realizada uma roda de conversa sobre “Políticas Públicas para o Artesanato”, tema aberto ao público e que terá como participantes artesãos do campo e da cidade, organizações sociais e órgãos governamentais.

Todas as atividades terão ações de acessibilidade, com por exemplo: tradução em Libras para pessoas com deficiência auditiva; audiodescrição, exposição sensorial e guias para pessoas com deficiência visual.

No palco, a programação cultural trará artistas locais. A sexta-feira (3/5) começa com a apresentação de bonecos que ganharão vida nas mãos dos integrantes do Mamulengo Fuzuê, seguido do Grupo Junino Arrasta Pé. Também haverá shows da Banda 78 Rotações; do DJ Sapo com o grupo de break Cyphers Clan; e do rapper Mano Dáblio. O sábado se inicia com o Grupo Folclórico Sensação Paraense, seguido dos Tambores do Amanhecer e show com o Sambadelas.