Homem que matou servidor do Ibram a tiros em Brazlândia é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta segunda-feira (29/4), Brendo Washington Souza Santos, acusado de assassinar o servidor do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) Caio Augusto de Souza, 32 anos. A vítima foi executada com três tiros em Brazlândia.

O crime ocorreu em 9 de março, na Quadra 45 da Vila São José, e a motivação ainda é investigada pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). De acordo com a apuração policial, Caio estava dentro do carro, um Corsa vermelho, na porta da casa de uma amiga, quando Brendo, que estava em outro veículo, se aproximou dele e efetuou os disparos.

O autor estava foragido desde 1º de abril, após ser identificado pela PCDF como o responsável pelo homicídio. Ele foi preso preventivamente na cidade de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF.