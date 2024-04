Planetário de Brasília realizará evento em comemoração aos 50 anos

Um dos pontos turísticos de Brasília que proporciona aos visitantes uma experiência formidável e uma exibição visual e cativante do nosso cosmo vai comemorar seus 50 anos de instituição da melhor forma. O Planetário de Brasília realizará uma semana recheada de atividades no local, como campeonato de games, concursos de cosplay, no qual os vencedores serão premiados, apresentações musicais, bate papo com influenciadores, atividades e visitas guiadas apresentando curiosidades sobre astronomia, ciência e tecnologia e palestras que envolve esses mesmos temas.

O evento ocorre de 2 a 10 de maio no estacionamento da Universidade Católica de Brasília. A emissão do ingresso gratuito para este evento está disponível aqui.

O intuito do encontro é promover a tecnologia no Distrito Federal, permitir o conhecimento sobre astronomia e ciência e atender as expectativas dos fãs da cultura geek e astronômica. Ele é organizado pelo Instituto Bem Estar (IBE), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Sectidf). A festividade é destinada a todos as idades e públicos, desde crianças até adultos.

As palestras serão apresentadas por especialistas renomados, o concurso de cosplay terá a temática de “Astronautas e Exploradores Espaciais”, mediante a premiação, o campeonato de games será disputado na Arena gamer e terá jogos como Star Wars, Halo Infinite e LOL, e o bate papo com influenciadores contará com a participação do cientista e criador do O Space Today, Sérgio Sacani, apaixonado por astronomia e Domingos Santos que tem um canal ensinando como fazer experimentos científicos.

As atividades e visitas guiadas que apresentam curiosidades de tudo que o evento proporciona, contará com competições nos sábados e domingos sobre astronomia, ciência e tecnologia. Será uma oportunidade para confrontar seus amigos no conhecimento enquanto se diverte.



Serviço:

Planetário Itinerante — 50 anos do Planetário de Brasília

Data: de 2 a 10 de maio de 2024 (exceto dia 05/5 não haverá programação e o espaço estará fechado)

Horário: Das 14h às 22h, quinta e sábado. Das 8h às 18h, segunda a sexta.

Local: Universidade Católica de Brasília (UCB) - QS 07, Lote 01 Taguatinga Sul - Brasília, DF

Entrada gratuita, com acesso mediante a emissão de ingresso pela plataforma Sympla.

Programação completa e informações: site oficial ou @planetariointinerante.oficial