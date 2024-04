Céu claro traz dia quente e noite fria nesta terça-feira (30/4)

Tempo seco e céu claro com poucas nuvens são as condições esperadas para esta terça-feira (30/4), no Distrito Federal. O outono, estação de transição entre o verão e o inverno no hemisfério sul, tende a aumentar a amplitude térmica (a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas). Na capital, a mínima hoje foi de 16°C durante o amanhecer e a máxima prevista para a tarde é de 32°C.

Além da variação acentuada na temperatura, é preciso ficar atento à hidratação, porque a umidade mínima pode ficar em torno ou até abaixo dos 30%. A umidade máxima chega a 90%.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, há um bloqueio atmosférico na região central do Brasil que não favorece as chuvas e, ainda, “segura” as temperaturas, fazendo as noites ficarem mais frias — já que há pouca nebulosidade.