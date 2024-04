Contadores são alvos de operação por suspeita de sonegar R$ 23 mi

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de causar um prejuízo de R$ 23 milhões ao GDF em sonegação de impostos. A ação foi desencadeada na manhã desta terça-feira (30/4) pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DOT/Decor)

Segundo as investigações, os criminosos atuavam por meio da criação de empresas “fantasmas” do ramo de comércio varejista, e emissão de notas fiscais fraudulentas, chamadas de “notas frias”. A polícia identificou os contadores responsáveis pela abertura dessas empresas e as pessoas que emprestam seus nomes para constar no quadro societário, no caso os “laranjas”.

Os mandados de busca têm como alvos os contadores e os “laranjas”. Os suspeitos são investigados pela prática de crimes de associação criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, e, ao final, a depender de sua participação no esquema, podem ser condenados a penas que variam entre 7 a 21 anos.

O nome da operação “Mendacium” é a tradução de "mentira" para latim, representando as falsidades praticadas e as figuras das pessoas jurídicas “fantasmas” que não existem nos locais em que estão registradas.