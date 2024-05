"Menina do ministério etrom" é detida após vídeo ameaçando primeira-dama do DF

O vídeo com ameaças foi gravado em frente ao Palácio do Buriti - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A mulher em situação de rua, conhecida como “a menina do ministério etrom”, Lusimar Agostinho da Silva foi detida e liberada após fazer ameaças à primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha.

Ela foi conduzida à delegacia, ouvida em termo de declaração e liberada depois de assinar termo de comparecimento à Justiça. Além disso, o celular de Lusimar foi apreendido e levado para a perícia.

O incidente foi relatado na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), após Lusimar gravar um vídeo em 22 de março, em frente ao Palácio do Buriti. No vídeo, publicado no Tiktok, ela afirma que a primeira-dama merece um severo castigo por não permitir que ela a siga no Instagram.

No vídeo, Lusimar registrou o recado. “Eu, a Menina, estou aqui no Palácio do Buriti devido ao fato de a mulher de Ibaneis Rocha não me deixar a seguir no Instagram. Eu e a minha equipe vamos castigar, com castigos mais intensos".

Lusimar ficou conhecida por abordar e ameaçar aleatoriamente pessoas na rua, rotulando-as como “saymonistas”. Ela costumava gravar vídeos em diversos pontos da Área Central e do Plano Piloto, onde fazia ameaças contra figuras públicas, incluindo atrizes, atores e cantores famosos.

A Polícia Civil informou que "uma mulher foi autuada por praticar perseguição, conforme previsto no art. 147-A do Código Penal, contra a primeira-dama do Distrito Federal. O crime foi identificado após análise de mensagens em redes sociais. Em razão do caráter de menor potencial ofensivo, um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi instaurado e encaminhado ao Judiciário."