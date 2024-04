Veja o funcionamento dos serviços de saúde no Dia dos Trabalhador

Em razão do feriado do Dia do Trabalhador nesta quarta-feira (1/5), alguns serviços de saúde podem ter seu funcionamento afetado. Verifique a programação das demais instituições de saúde que podem retornar seu atendimento apenas na quinta-feira (2/5). Vale ressaltar que emergências, unidades de pronto atendimento (Upa) e Samu funcionam 24 horas por dia.

SAMU - Atendimento 24 horas pelo telefone 192.

EMERGÊNCIAS – As emergências dos hospitais regionais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, em plantão 24h.

ATENDIMENTO A PACIENTES COM DENGUE - Serão disponibilizadas 11 tendas para pacientes com sintomas da doença, sendo três delas 24 horas.

Atendimento 24 horas

Gama: estacionamento do Hospital Regional (HRG)

Guará: em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste

Funcionamento das 7h às 19h

Plano Piloto: estacionamento do Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Varjão: atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1

Taguatinga: estacionamento do ambulatório do hospital regional (HRT)

Planaltina: localizada na Policlínica da região

Areal: estacionamento da UBS 1 do Areal

Ceilândia: estacionamento do Hospital Regional (HRC)

Samambaia: estacionamento UBS 7

UBSs – Não haverá atendimento no feriado. Na quinta-feira (2/5), a rede de 176 Unidades Básicas de Saúde retorna ao funcionamento normal.

VACINAÇÃO - Sem funcionamento no decorrer do feriado. Na quinta-feira (2/5), mais de 100 locais voltam a atender normalmente. Eles estão disponíveis aqui.

SAÚDE BUCAL - Não haverá atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nem nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) neste feriado. O atendimento nestes locais será retomado na quinta-feira (2/5). O serviço de urgência odontológica funciona normalmente, 24h, no pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Saiba mais sobre o serviço de saúde bucal aqui.

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionam normalmente, com acolhimento 24 horas. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem.

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO – Fecham neste feriado e retomam o atendimento na quinta-feira (2/5). Mais informações estão disponíveis aqui.

AMBULATÓRIOS E POLICLÍNICAS – Os ambulatórios e as policlínicas irão fechar e voltam ao atendimento normal na quinta-feira (2/5).

HEMOCENTRO - Sem funcionamento no feriado. O atendimento será retomado na quinta-feira (2/5), das 7h15 às 18h. O agendamento continua obrigatório e pode ser feito pelo telefone 160, opção 2 ou aqui.



*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal

