A um dia de completar 27 anos, jogador segue desaparecido; veja novas imagens

Jovem aparece em moto no dia do desaparecimento - (crédito: Material cedido ao Correio)

A um dia de completar 27 anos, o jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva segue desaparecido. O sumiço do jovem completa, nesta quarta-feira (1º/5), 24 dias, mesma data de aniversário do rapaz. Thavisson desapareceu após ir a uma festa do técnico do clube Vila União Futebol Clube, time amador do qual ele faz parte. O evento ocorreu em 8 de abril, em uma distribuidora de bebidas, na Vila União, no Pedregal (GO).

Um vídeo obtido com exclusividade pelo Correio mostra o jovem na moto em uma rua, por volta das 22h20 do dia 8. Na filmagem de seis segundos, Thavisson aparece sozinho. Segundo a família, o horário coincide com o momento em que o jogador avisou à mulher que estaria saindo da distribuidora para ir para casa. Essas são as últimas imagens do rapaz. Confira o vídeo:

A família está desesperada sem notícias do jovem. Ao Correio, Ana Maria, irmã de Thavisson, pede celeridade nas investigações. “Quando vamos lá, e a fala é sempre a mesma. Que estão investigando e não tem mais informações. Queremos saber quem está por trás do desaparecimento dele”, desabafou.

Conforme o Correio revelou em primeira mão, a carteira de Thavisson foi encontrada um dia depois do desaparecimento, em uma chácara localizada no Setor Araguaias, no Novo Gama (GO). O suspeito de jogar a carteira pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal. O Correio esteve no local e conversou com a dona da propriedade. Segundo ela, na madrugada de segunda para terça-feira, ela, a mãe e a irmã ouviram o barulho de alguém pulando o muro. “O muro é muito baixo, qualquer pessoa pode pular. Nós estávamos lá dentro e ficamos com muito medo. Só tem mulher aqui, então ficamos quietas e caladas”, afirmou à época da entrevista.

Buscas

Dois dias depois do sumiço do jogador, a moto dele foi localizada em uma área de mata, no Vale das Andorinhas, no Novo Gama. A região fica a cerca de 12km de distância da distribuidora de bebidas onde ocorreu a festa. Os familiares chegaram a receber a foto do automóvel pelas redes sociais, mas quando a polícia foi ao local averiguar, a moto já não estava mais lá. O caso é investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídio (GIH) de Novo Gama.

Thavisson vestia bermuda vermelha e camisa branca. Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem, ligue para o número: (61) 98484-1747.