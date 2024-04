Suspeito pulou muro de chácara e jogou carteira de jogador desaparecido em mata

A polícia tenta esclarecer o caso do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, que desapareceu após ir a uma festa do técnico do clube Vila União Futebol Clube, time amador do qual ele faz parte, e colhe novas informações. O suspeito de jogar a carteira de Thavisson em uma chácara do Setor Araguaias, no Novo Gama (GO), pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal no mesmo dia do desaparecimento do jovem, na noite de segunda-feira passada (8/4). As informações foram repassadas ao Correio pela moradora da casa e confirmadas pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

Dois dias depois do sumiço do jogador, a moto dele foi localizada em uma área de mata, no Vale das Andorinhas, no Novo Gama. A região fica a cerca de 12km de distância da distribuidora de bebidas onde ocorreu a festa. Os familiares chegaram a receber a foto do automóvel pelas redes sociais, mas quando a polícia foi ao local averiguar, a moto já não estava mais lá.

A cerca de 1km de distância da área onde a moto foi deixada, a carteira de Thavisson também foi encontrada. Dessa vez, em uma outra chácara, no Setor Araguaias. O Correio esteve no local e conversou com a dona da propriedade. Segundo ela, na madrugada de segunda para terça, ela, a mãe e a irmã ouviram o barulho de alguém pulando o muro. “O muro é muito baixo, qualquer pessoa pode pular. Nós estávamos lá dentro e ficamos com muito medo. Só tem mulher aqui, então ficamos quietas e caladas”, afirmou.

Mapa de desaparecimento do jogador Thavisson Medes (foto: Google Maps/Reprodu�§�£o)

No dia seguinte, na terça-feira (9/4), as mulheres contaram sobre a situação a um familiar policial, que foi ao local e fez uma varredura e roçou o mato alto. Na área, o PM encontrou a carteira de Thavisson, com a identidade, um cartão de banco e um cartão de transporte. Inicialmente, os moradores da casa imaginaram que os pertences seriam do invasor e só descobriram dias depois que tratava-se do jogador desaparecido.

Buscas

O caso é investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídio (GIH) de Novo Gama. Ao Correio, o delegado Taylor do Nascimento Brito, fala sobre a apuração. “Estamos colhendo depoimentos, mas infelizmente temos um problema com as câmeras que possam ter pegado o suspeito do desaparecimento indo até a chácara de uma terceira pessoa. O equipamento está quebrado. Ontem (quarta-feira), fizemos buscas em pontos estratégicos, mas ainda sem sucesso”, afirmou.

Thavisson vestia bermuda vermelha e camisa branca. Quem tiver informações sobre o paradeiro do jovem, ligue para o número: (61) 98484-1747.