Segurança Pública promove evento para marcar início do Maio Amarelo no DF

No Brasil, mais de 392 mil mortes foram provocadas pelo trânsito nos anos de 2009 a 2019, conforme o Ministério da Saúde. Pesquisa feita no final de 2023 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) registra um aumento de mortes nos acidentes em 13,5% comparando à década anterior. Em virtude disso, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), em conjunto com as forças de segurança da capital, vão realizar um evento, nesta quinta-feira (2/5), das 14h30 às 19h, no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, em prol da campanha Maio Amarelo, que preza a conscientização para redução de acidentes no trânsito.

A expedição visa estimular a população sobre as atitudes de paz no dia a dia sendo pedestre, ciclista, motorista, usuário ou condutor de transporte público. No local, terá a exposição de carros da polícia, equipamentos e brincadeiras para crianças das escolas e contarão com a parceria da Arquidiocese que apoiará a campanha, distribuindo um material para o público da igreja que conscientiza e promove a paz no trânsito.

No pôr do sol, a iluminação externa do Estádio Nacional de Brasília será alterada para cor amarelo, promovendo a campanha do Maio Amarelo no Distrito Federal. Essas atividades estão ligadas ao "Eixo Cidade Mais Segura", do programa "DF Mais Seguro – Segurança Integral", sendo ações de segurança viária prioridades da SSP-DF e dos órgãos vinculados para que os habitantes tenham direito ao trânsito seguro e à mobilidade urbana eficiente.

O material da campanha está disponível aqui.