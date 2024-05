Mergulhadores buscam por homem desaparecido no Rio São Bartolomeu

Militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram acionados, na noite desta terça-feira (30/4), para uma suposta ocorrência de pessoa desaparecida no Rio São Bartolomeu, na região de São Sebastião. A vítima é do sexo masculino e não teve a identidade não revelada.

As equipes de mergulhadores de resgate chegaram ao local por volta das 19h20. Eles estiveram no ponto onde o homem foi visto pela última vez, mas não o encontraram.

As buscas foram encerradas por volta das 22h e a previsão é de que a operação retorne na manhã desta quarta-feira (1º/5).