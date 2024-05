Mega-Sena: bolão feito no Conjunto Nacional bate na trave e leva R$ 91 mil

Um bolão com 10 cotas, registrado na lotérica do shopping Conjunto Nacional, acertou cinco dezenas do concurso 2719 da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (30/4). Os sortudos, que fizeram um jogo de 7 números, vão faturar a bolada de R$91.031,50.

Em todo país foram 39 apostas que bateram na trave e fizeram a quina. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou para R$ 28 milhões no sorteio que será realizado no próximo sábado (4/5).

Como jogar



Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.