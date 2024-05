Receita do DF apreende mercadorias sem nota fiscal avaliadas em R$ 1 milhão

Auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal apreenderam, na madrugada desta quarta-feira (1°/5), mercadorias sem nota fiscal, avaliadas em R$ 1 milhão. O material foi apreendido em caminhões e transportadoras durante operação de rotina da Receita do DF.

De acordo com a pasta, foram apreendidos alimentos, bebidas, confecções e peças para carros.

Em uma carreta estacionada em Ceilândia os auditores encontraram sabonetes, colônias, desodorantes, óleos e outros cosméticos sem nota fiscal avaliados em R$ 700 mil. Já em Sobradinho, foi localizada uma carreta com 36 mil unidades de cervejas e 2.016 garrafas de cachaça sem nota fiscal. A carga foi avaliada em R$ 110 mil.

No Setor de Cargas também foram apreendidos pneus, roupas e bolsas com notas fiscais frias. Já na BR-060, o motorista de um caminhão que transportava peixes foi abordado e apresentou nota fiscal possivelmente emitida por empresa fantasma.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, afirmou que o objetivo das operações é combater a venda de mercadores irregulares na cidade. “Queremos com essa ação rotineira mostrar que o GDF está nas ruas atuando para que os tributos sejam arrecadados dentro da lei, sem prejudicar aqueles contribuintes que estão em dia com o Fisco”, disse.

A Receita crê que os sonegadores apostam na ausência da fiscalização, principalmente no feriado. No entanto, o coordenador de Fiscalização Tributária do DF, Silvino Nogueira Filho, destaca que as equipes estão de prontidão 24h por dia. “A importância da fiscalização tributária do DF perpassa por combater frontalmente a sonegação fiscal, proporcionando uma sensação de risco àqueles que insistem em deixar de cumprir suas obrigações fiscais junto à Receita do DF", salientou.