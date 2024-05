Perseguição policial termina com criminoso baleado; Veja vídeo

Uma perseguição policial terminou com um criminoso baleado, uma arma de fogo apreendida e um carro roubado recuperado pelos policiais. Tudo ocorreu na tarde desta quarta-feira (1º/5), na Vila Roriz, no Setor Oeste do Gama.

Os policiais militares receberam o chamado para atender a uma ocorrência de veículo roubado. As informações davam conta de que o veículo estaria transitando próximo ao balão do Aeroporto de Brasília. Durante o patrulhamento, os PMs avistaram o carro, mas os criminosos aceleraram e fugiram.

A perseguição contou com o apoio do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop/PMDF), que localizou o carro e o seguiu. O veículo foi abandonado e os quatro ocupantes tentaram fugir pela mata. Um dos criminosos atirou contra os policiais, que revidaram e atingiram o suspeito no braço.

O criminoso baleado foi encaminhado ao hospital. Os demais presos foram levados à 20ª DP, onde foram reconhecidos por quatro vítimas.

Com eles, a PM apreendeu uma arma de fogo com três munições intactas, uma munição percutida e dois estojos de munições deflagrados.