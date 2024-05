Trio com 20 passagens pela polícia é preso com 300 metros de cabos furtados

Três homens foram presos pela Polícia Militar (PMDF) na madrugada desta quarta-feira (1º/5) depois de serem flagrados com 300 metros de cabos de transmissão furtados na Quadra 18 do Park Way.

Dois dos suspeitos chegaram a se passar por pessoa em situação de rua para evitar o flagrante. Após receber a denúncia, os policiais encontraram dois homens suspeitos que disseram que viviam em situação rua, mas as vestes sujas e molhadas chamaram a atenção da equipe da polícia.

Ainda em patrulhamento, os PMs foram até uma quadra próxima, onde estava um Corsa ocupado por outros dois homens. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir. Um deles foi capturado mas o segundo conseguiu escapar pela mata. Um segundo carro foi encontrado pelos policiais, com uma carretinha acoplada. Parte dos cabos furtados estava no veículo. No total, 300 metros de cabo de transmissão foram recuperados. Segundo a PMDF, todos os presos estavam envolvidos no mesmo crime.

Os três detidos foram encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Juntos, eles acumulam mais de 20 passagens criminais.