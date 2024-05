Preso suspeito de estuprar filha autista de 11 anos no Recanto das Emas

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (1º/5) no Recanto das Emas suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra a filha autista de apenas 11 anos. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após a irmã da vítima, uma jovem de 23 anos, ter acionado a corporação. O suspeito já tinha duas passagens pela polícia pela Lei Maria da Penha.

No ato da prisão, populares tentavam invadir a casa do homem para agredi-lo. Após a prisão em flagrante, o suspeito foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas, e a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito.

Ao visitar a vítima, que morava com o pai, a irmã notou um comportamento estranho por parte da menor. Após muita insistência por parte da irmã, a criança confessou e disse que estava sendo ameaçada pelo pai, que praticava diversos abusos sexuais, como colocar a mão nas suas partes íntimas por baixo da roupa, além de conjunção carnal.

Os pais da menor estavam separados há três meses e a criança estava morando com o genitor. De acordo com a polícia, os abusos ocorriam há muito tempo, desde que os pais ainda viviam juntos.