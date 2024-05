Quinta-feira (2/5) será de calor e secura no Distrito Federal

A quinta-feira (2/5) vai ser de calor e secura no Distrito Federal. A mínima registrada pela manhã foi de 15ºC e os termômetros devem chegar na casa dos 31ºC durante a tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar vai variar de 95% a 30%.

“Em termos de climatologia, ainda é esperado alguma chuva ainda em maio. A seca, geralmente, começa mesmo na segunda quinzena de maio”, explica a meteorologista Andrea Ramos, que destaca que o outono é a transição entre o verão, mais chuvoso, e o inverno seco da capital. A média de chuva para maio é de apenas 26,9 mm.

Ela também informa que o DF continua sob o efeito de um bloqueio atmosférico causado por um anticiclone em altos níveis, que mantém a massa de ar seco, inibindo a formação de nuvens de chuva.

Outra característica do período, segundo Ramos, é uma maior amplitude térmica, que é a variação entre as temperaturas mínimas e máximas ao longo do dia. As tardes são quentes mas, devido à nebulosidade, o calor se dissipa durante a noite.