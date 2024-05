Polícia Civil apura morte de bebê durante parto em hospital no DF

Um bebê morreu, na madrugada de sábado (27/4), durante o parto, no Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga o caso.

Os pais da criança procuraram a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) denunciando os profissionais de saúde da unidade por demora no atendimento e negligência médica. A família disse aos investigadores que a mãe do bebê solicitou um parto cesárea, mas a equipe do hospital negou.

Posteriormente, quando o bebê não tinha mais batimentos cardíacos, foi realizada uma cirurgia de emergência no hospital. O bebê, no entanto, não resistiu.

O que diz a Saúde

O Correio procurou a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Em nota, a pasta informou que a equipe médica do hospital seguiu os protocolos indicados para o caso. A secretaria informou que a Comissão de Avaliação de Óbitos Fetais analisa o caso. “Se necessário, um processo de investigação para elucidação da situação será instaurado”, explicaram.

A reportagem tenta contato com a família.



Aguarde mais informações

