Incêndio em pousada: funcionamento era irregular, diz DF Legal

A pousada onde um incêndio aconteceu na madrugada desta sexta-feira (3/5), na 705 Sul, não tinha autorização para funcionar. A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) informou que a pousada descumpria uma interdição realizada em 2017. À época, também foi feita a apreensão dos bens para inviabilizar que o estabelecimento desse continuidade às atividades.

Desde a interdição, a Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas esteve no local por mais duas vezes - em 2018 e 2019 - mas não identificou o retorno às atividades.

No início deste ano, a Secretaria Executiva de Inteligência e Compliance finalizou um levantamento de todas as pousadas irregulares na Asa Sul, com o objetivo de identificar e qualificar os responsáveis de cada uma delas. Durante a sondagem, verificaram que entre os estabelecimentos irregulares estava a pousada onde o incêndio aconteceu, que retornou às atividades de forma irregular.

O DF Legal destacou que todas as pousadas instaladas nas quadras 700 da Asa Sul são irregulares conforme a NGB 40/87. Agora, a pasta está em fase final de preparação para executar operação integrada com outros órgãos para erradicar os estabelecimentos irregulares.