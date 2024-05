Metrô funcionará normalmente no domingo após adiamento do CNU

Após o anúncio do adiamento do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que estava programado para este domingo (5/5), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) anunciou que o horário de funcionamento para o dia voltará ao normal. O metrô ficaria aberto de 6h até as 20h para auxiliar o deslocamento de alunos para a prova, mas, com a mudança de data das provas, volta a sua rotina normal, funcionando das 7h às 19h.

A realização do concurso foi adiada devido às fortes chuvas que deixaram o Rio Grande do Sul em estado de calamidade. A nova data do exame ainda não foi anunciada e só deverá ser programada quando houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional.

Enquanto não houver uma nova data estabelecida, os horários do Metrô-DF seguirão sua rotina estabelecida. Novas mudanças de horários só devem ser informadas pela Companhia mediante a confirmação de um novo dia para a realização dos exames por parte do governo.