Corpo é encontrado carbonizado no Gama; um suspeito foi preso

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado próximo a um centro comercial, no Setor Leste do Gama, no começo da tarde desta sexta-feira (3/5). Policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia localizaram e prenderam um dos suspeitos de envolvimento no homicídio.

A vítima foi encontrada em uma área conhecida pelo intenso movimento de tráfico e pessoas em situação de rua, próximo a uma cabana. Devido ao estado do corpo, não foi possível fazer a identificação. “As equipes do Instituto de Identificação (II) estão tentando colher digitais para conseguirmos identificar a vítima”, afirmou o delegado à frente do caso, William Andrade.

Em poucas horas, os policiais da 14ª DP chegaram a um dos autores do crime. O Correio apurou que o homem preso se chama Willian Pereira. Ele foi detido em casa, a poucos metros do local do crime. Na roupa e na bicicleta dele havia vestígios de sangue.

Na roupa e na bicicleta do preso havia vestígios de sangue (foto: Divulgação/PCDF)

Os investigadores trabalham com a hipótese de o crime ter o envolvimento de mais pessoas, uma vez que as câmeras de monitoramento de uma via flagraram o autor na companhia de outras duas pessoas após o homicídio.

Na delegacia, Willian permaneceu calado. A motivação será investigada. “Vamos aguardar a comprovação da perícia quanto ao suposto vestígio de sangue encontrado na roupa e a identificação da vítima”, finalizou o delegado.