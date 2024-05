Homem é preso pela PMDF, depois de tentativa de feminicídio, na Ceilândia

Num incontido ataque de fúria, um homem provocou ferimentos e pânico para os moradores da Ceilândia. Tudo aconteceu na madrugada deste sábado (4/5), depois de o homem — que foi preso por militares — ter incorrido em tentativa de feminicídio.

Por informações de denúncia, a equipe soube que, na QNN 22, o agressor tinha atacado a companheira com golpes de faca. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional de Ceilândia. O autor, diante da situação, teria fugiudo a pé. Avistado na QNN8, ele notou a presença dos policiais, e, a partir de trajeto, por cima de telhados de casas, empreendeu fuga.

Na corrida, ele quebrou o telhado de uma residência, e adentrou uma casa, passando, em seguida, para a residência vizinha. Ao deparar com o homem, atrás de um arbusto no quintal, o proprietário da casa foi ameaçado com um serrote. A equipe policial encaminhou o homem para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (ao lado da 15ª DP, na Ceilândia).