Governo amplia vagas em abrigos para pessoas em situação de vulnerabilidade

A ampliação de 862 para duas mil vagas nos abrigos de acolhimento para pessoas em situação de rua no Distrito Federal e serviços oferecidos nessas casas, como atendimentos psicológicos, foram destacados pela secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra. Em entrevistas às jornalistas Adriana Bernardes e Samanta Sallum, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (6/5), ela comenta sobre a audiência pública, que será realizada amanhã (7/5), na qual serão abordados diversos assuntos, entre eles a ampliação das vagas de acolhimento.



Ana Paula conta que, na semana retrasada, foi lançado um edital com aumento para duas mil vagas de acolhimento de adultos e famílias em situação de rua, e revela que foi o maior da história do DF. “Tínhamos 200, aumentamos esse número na gestão da primeira-dama Mayara Noronha e, ainda assim, preencheram-se todas as vagas”, pontua. Ela informa que, atualmente, existem 19 abrigos de acolhimento e que cada um deles conta com cerca de 50 pessoas.

A secretária diz que é necessário que a equipe de abordagem da secretaria de Desenvolvimento Social vá até as pessoas em situação de rua para oferecer e explicar as qualidades dessas casas de acolhimento. “Quando você vai para as instituições, você terá endereço de referência, lá fazemos currículo e existe assistência social com atendimento psicológico. É para desenvolver uma autonomia mínima para que elas se sentam capazes de inserir no mercado de trabalho”, explica a secretária.

A chefe da pasta informa que das 10h até as 12h de amanhã (7/5) será realizada uma audiência pública virtual, pela plataforma Zoom, para esclarecer diversas dúvidas sobre o edital de acolhimento de adultos e famílias em situação de rua. “Todas as entidades sociais interessadas em participar do nosso edital podem esclarecer essas dúvidas”, finaliza.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado