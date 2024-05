Exposição une arte e inclusão na APAE da Asa Norte

O Instituto Olga DF promove, de quinta-feira (9/5) a 28 de maio, no horário de 09h às 17h, a exposição Eu Movimento, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), na Asa Norte, em Brasília. A exposição é resultado da oficina de arte inclusiva Alegorias, que teve início em 2023 em São Paulo.

O projeto que deu vida à exposição trabalhou artes plásticas e a criação de fotografias criativas baseadas nas técnicas dos artistas Hélio Oiticica, Maureen Bisilliat e Sitah. A oficina contou com profissionais qualificados para trabalhar com pessoas com deficiência e suas demandas específicas.

As atividades do Instituto Olga DF iniciaram em Brasília em setembro de 2020. A entidade utiliza a arte e o esporte como ferramentas de inclusão de pessoas com deficiência e em vulnerabilidade social. A previsão é que o Olga DF atenda mais de mil pessoas até 2025, em várias regiões do Distrito Federal.







< >

"A expansão das atividades esportivas e culturais do Instituto para outros estados brasileiros já está acontecendo. Essa exposição artística em Brasília é fruto de um projeto realizado em São Paulo, mas que certamente acontecerá na capital brasileira. Oficinas esportivas já acontecem e estão previstos outros projetos até o final desse ano”, conta Wolf Kos, presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão.

Wolf pontua que a arte e o esporte são meios valiosos porque estimulam a autonomia e o desenvolvimento social de pessoas com deficiência, melhoram a qualidade de vida, ampliam os canais de comunicação e expressão, além de contribuir para desenvolver valores como cooperação, solidariedade e inclusão social.

O Instituto Olga Kos, que atua há 17 anos em São Paulo, também realiza corridas e caminhadas pela inclusão, que reúnem cerca de 20 mil pessoas em cada edição. Essas atividades também serão realizadas em Brasília, com a primeira edição prevista para dezembro deste ano.