Morador de rua se irrita com furto frustrado e coloca fogo em quiosque

Um homem em situação de rua colocou fogo na lona de um quiosque, na EQNL 9/11 de Taguatinga, após não conseguir arrombar o estabelecimento para cometer o furto. A prisão foi efetuada pelos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) nesta segunda-feira (6/5).

Câmeras de monitoramento de uma rua próxima registraram o local em chamas. Segundo as investigações, após não conseguir arrombar o quiosque, o suspeito se irritou e ateou fogo na lona de cobertura. O autor ainda furtou alguns objetos que conseguiu pegar pela grade.

A vítima procurou a delegacia e apresentou as filmagens do momento do crime. Informou, ainda, que o autor era um morador de rua que ficava nas imediações do quiosque. “Nós diligenciamos o local e prendemos o autor em flagrante, o qual estava dormindo em via pública, ainda com as mesmas roupas em que aparece nas imagens colocando fogo no quiosque”, afirmou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP.

O homem vai responder por furto qualificado e incêndio.