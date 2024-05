Moradora de rua sofre tentativa de feminicídio na Asa Norte

O suspeito de atacar a mulher em situação de rua tentou se desfazer da faca com que a atacou, jogando a arma no mato antes de se esconder - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF))

Uma mulher em situação de rua foi atacada por um homem armado com uma faca na Asa Norte, no último domingo (5/5). O major James Frade, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), percebeu a agressão e impediu a tentativa de feminicídio.

Ao ver o policial saindo do carro, o agressor fugiu do local em direção ao estacionamento subterrâneo de um shopping no Setor Comercial Norte. O major James acionou, então, outros colegas, que chegaram ao local com uma viatura comandada pelo SGT Ado do 6º BPM. A equipe realizou uma varredura e capturou o suspeito embaixo de um veículo. Ele havia jogado a faca no mato.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou prestar socorro à vítima, mas ela recusou o atendimento médico e se evadiu do local. O homem foi encaminhado à 5ª DP (Asa Norte). Após as oitivas, o delegado de plantão decidiu colocar a ocorrência em apuração por não ter a versão da vítima. Ela foi procurada pelas viaturas da área, mas não foi localizada.