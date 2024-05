Águas Claras comemora 21 anos como região administrativa

Águas Claras está completando nesta segunda-feira (6/5) 21 anos, desde sua designação como região administrativa. Começou a ser construída na década de 90, elaborada pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbre, a fim de ser uma cidade moderna. É, portanto, considerada uma das regiões administrativas mais recentes do DF e, apesar da pouca idade, carrega muitas histórias.

Maria Divina Lemos, 75, mora em Águas Claras há 11 anos, e é apaixonada pela cidade. “Já vivi em outras regiões como o Gama e Núcleo Bandeirante, mas nenhuma me encantou como esse lugar. Meu marido brinca que eu não deixo ele mais ir embora daqui”. Ela enumera os motivos para amar o local que escolheu para viver. “Gosto da quantidade de mercados, de ter essa opção de escolha. E de fazer minhas caminhadas diárias pelo parque, é muito movimentado, principalmente no final de semana”, conta.

Para o carioca Jonathas da Costa, o maior benefício de morar em Águas Claras, é a segurança. “Tem uma diferença muito grande daqui para o Rio de Janeiro. Esses dias eu fui caminhar com minha cachorrinha junto com minha mulher e me assustei com as pessoas mexendo no celular durante a noite, tipo dez horas”, declara.

A Administração Regional de Águas Claras preparou uma programação especial de aniversário. Tem atividades a partir de (6/5) até 28 de maio.

Confira a programação:



Dia 06: Missa em Ação de Graça, Paróquia Nossa Senhora da Assunção, às 19h30.

Dia 07: Carreta do Hemocentro, estacionamento da Administração Regional, das 9h às 16h.

Dia 08: Culto em Ação de Graça, Igreja Koinonia, às 20h.

Dia 19:

Desfile Cívico (8h às 12h);

Um dia na Administração (10h às 14h);

Dia 28 : Homenagem às Lideranças Comunitárias e Empreendedores.