Veja as previsões do Horóscopo Chinês para maio de 2024

O ano de 2024 tem a energia do Dragão, mas cada mês tem a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Maio traz a influência da Serpente, que é silenciosa, astuta e cautelosa. Além disso, "é capaz de se adaptar a diversas situações graças a sua sabedoria e sagacidade", comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

A profissional também explica que a Serpente aprecia rotinas rígidas, é autodisciplinada e tem boa memória. "Com o Búfalo e o Galo, forma a tríade do trabalho na Astrologia Chinesa", conta. A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em maio. Confira!

Rato

Os nascidos no ano do Rato enfrentarão transformações relacionadas à individualidade (Imagem: TinyDoz | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e independência, podendo negligenciar o talento ou a segurança.

Os nascidos no ano do Rato enfrentarão transformações relacionadas à individualidade e à estruturação material. Esses tópicos ganharão mais ênfase e ajudarão na concretização das metas individuais. Sair do plano das ideias para começar a materializar beneficiará os nativos.

Búfalo

Os nativos de Búfalo irão encontrar mais estabilidade para concretizar as suas metas (Imagem: TinyDoz | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado, trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Maio será um dos melhores meses para o Búfalo, que irá encontrar mais estabilidade para concretizar as suas metas. No caso, os nativos serão chamados para realizar trabalhos coletivos. Além disso, quanto mais eles se habituarem ao diferente, mais frutos irão colher.

Tigre

Valores que os nativos de Tigre tinham como fundamentais serão colocados em xeque (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam a todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar suas frustrações com bens desnecessários. Muitos valores que os nativos de Tigre tinham como fundamentais serão colocados em xeque. Isso se relaciona às questões internas e externas, já que ambas funcionam como reflexo. De modo geral, algumas reformulações se mostrarão necessárias neste mês. Assim, será possível que as pessoas desse signo coloquem coisas em ordem e minimizem as perdas que ocorrerão ao longo do ano. Coelho As ilusões poderão fazer parte da vida das pessoas do Coelho (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. As ilusões poderão fazer parte da vida das pessoas do Coelho, o que trará muitas frustrações. Por isso, será importante que elas busquem estabelecer as perspectivas em bases sólidas durante este mês, evitando assim que a fantasia confunda suas escolhas. Além disso, nativos desse signo, para melhorar a percepção, deverão buscar a companhia de pessoas do Búfalo, do Galo e da Serpente. Dragão Os nativos do Dragão experimentarão a ascensão do poder pessoal (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais. Os nativos do Dragão experimentarão a ascensão do poder pessoal. Se bem utilizada, essa qualidade poderá trazer benefícios duradouros. Contudo, se eles se deixarem levar pela arrogância, poderão ter prejuízos. Por fim, a carreira será muito beneficiada neste mês. Serpente Os nativos da Serpente estarão confortáveis em seu território (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele. Em maio, os nativos da Serpente estarão confortáveis em seu território, ganhando espaço para demarcá-lo. Além disso, terão mais astúcia e capacidade para absorver o que está além dos sentidos. Desse modo, transitarão com maestria, especialmente na vida material. Cavalo A fé das pessoas do signo de Cavalo poderá ser testada (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. A fé das pessoas desse signo poderá ser testada durante o mês de maio, principalmente para transpor os desafios decorrentes. Pautar as ações de modo concreto ajudará os nativos a confiarem em si e nos outros neste momento de incerteza. Cabra As pessoas de Cabra serão convidadas a amadurecer seus projetos (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer muitos prejuízos. Neste mês, as pessoas de Cabra serão convidadas a amadurecer seus projetos e os colocar em prática. Portanto, dispor de muita energia neste período trará inúmeros benefícios. Além disso, para não sofrerem possíveis infortúnios, será preciso que os nativos desenvolvam uma estrutura racional. Macaco Os representantes do signo do Macaco enfrentarão conflitos nas mais diversas áreas da vida (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Os representantes do signo do Macaco enfrentarão conflitos nas mais diversas áreas da vida, especialmente nos relacionamentos. Ao longo deste mês, o questionamento da autoridade chamará a atenção dos nativos sobre a própria individualidade e a das pessoas que os cercam. Por isso, será importante que estabeleçam os limites necessários, bem como respeitem os dos demais. Galo Será fundamental que os representantes do Galo tenham cautela na forma de se comunicar (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolve essas habilidades, sofre constantemente com as críticas. Problemas de comunicação poderão ser recorrentes em maio, o que acarretará adversidades para os nativos. Palavras não ditas ou ditas de forma errada poderão ser distorcidas. Portanto, para evitar grandes conflitos, será fundamental que os representantes do Galo tenham cautela na forma de se comunicar. Cão Os nativos de Cão estarão suscetíveis a uma onda de má sorte (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Os nativos de Cão estarão suscetíveis a uma onda de má sorte. Por isso, deverão caminhar com pessoas nascidas no ano do Búfalo, pois elas poderão os beneficiar. Além disso, será preciso que redobrem a atenção com acidentes, doenças e assaltos. Javali As metas dos nativos de Javali terão que ser repensadas neste período (Imagem: TinyDoz | Shutterstock) O Javali está em constante transformação, o que pode ser algo bom ou ruim. Por um lado, é algo positivo, pois se trata de um constante aprimoramento. Por outro, é negativo devido às dificuldades em concluir o que começou. As metas dos nativos de Javali terão que ser repensadas neste período, pois deverá haver uma maior demanda de trabalho e empenho para que as coisas se materializem. Ainda neste mês, as pessoas desse signo precisarão reavaliar suas ações. Por Tery Kanakura Saiba Mais Revista do Correio Cantinho para chamar de seu: saiba como transformar locais da casa sem uso

Cantinho para chamar de seu: saiba como transformar locais da casa sem uso Revista do Correio Evitar as escapulidas dos felinos é um ato de amor e cuidado

Evitar as escapulidas dos felinos é um ato de amor e cuidado Revista do Correio Roupas curtas garantem estilo e elegância para o visual

Roupas curtas garantem estilo e elegância para o visual Revista do Correio Veja como os planetas agem no signo de Touro

Veja como os planetas agem no signo de Touro Revista do Correio 4 cristais para melhorar a vida financeira

4 cristais para melhorar a vida financeira Revista do Correio Dicas para cuidar dos cabelos após a escova progressiva