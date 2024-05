Doações para o RS no DF surpreendem; pontos recebem itens até quarta (8/5)

A população do Distrito Federal se uniu para prestar solidariedade aos moradores do Rio Grande do Sul que enfrentam um dos piores desastres naturais da história com inundações ao longo do estado. No Distrito Federal, os pontos de coleta de doação para ajudar a região estão cheios desde segunda-feira (6/5), quando a mobilização aumentou. As doações que forem realizadas até quarta-feira (8), serão levadas até a Base Aérea de Brasília (BABR) e embarcadas em um avião da FAB que deixará a cidade na quinta-feira (9).

A mobilização do grupo voluntário do Senado Federal, o Liga do Bem, conta, até o momento, com 22 pontos em todo o DF e recebem doações de diversos itens que podem ajudar a população afetada pelas enchentes. (confira a lista completa de locais e itens para doação ao final da matéria).

Solidariedade na prática

Djalma Dias, 52 anos, é dono de um salão de beleza do Guará que se tornou um dos pontos de coleta das doações. Ao Correio, ele contou que fez a divulgação do recebimento dos materiais nas redes sociais e se surpreendeu com a quantidade de itens recebidos.

Uma sala extra do salão se tornou o local de armazenamento das doações e, quando a sala fica mais cheia, uma van vai ao local para levar os donativos para a Base Aérea de Brasília.

"As coletas começaram ontem (6) e uma van precisou vir buscar as doações porque já estava cheio ontem e hoje já está enchendo novamente e pelo que vi já vai ter que vir novamente para recolher", contou.











< >

Em outro pronto de coleta no Sudoeste, a servidora pública aposentada Silvia Maria Toledo, 69, comprou roupas de cama em uma loja próxima e os entregou para doação.

"Eu acho que faz parte do ser humano de qualquer religião, de qualquer política e de qualquer raça ajudar o próximo. A gente tem que continuar doando e ajudando porque se fosse o contrário eu tenho certeza que eles também nos nos ajudariam", destacou ao Correio.







< >

Itens que podem ser doados

Água



Colchões



Roupa de cama



Toalhas de banho



Cobertores



Material de higiene



Material de limpeza



Sacos de lixo



Talheres descartáveis



Fraldas adulto e infantil



Mamadeiras



Bicos para crianças (chupetas)



Leite em pó



Rações para animais



Cestas básicas

Saiba onde doar

A Liga do Bem conta com 22 pontos de entrega de doações, veja todos os pontos:

Local Endereço Vicofarma Taguatinga Edifício Prime, Setor Especial C, Norte - Taguatinga, Brasília - DF, 72115-700 Faculdade Anhanguera (Taguatinga Shopping) QS 01, Lote 40 , Taguatinga Shopping - Taguatinga, Brasília - DF, 71950-904 StarVet Hospital Veterinário (Águas Claras) Edifício Via Azaleas - Águas Claras, Brasília - DF, 71926-000 Djalma Dias Cabeleireiros (Guará) Conjunto “L, 2 - Guará, Brasília - DF, 71050-121 CTG Estância Gaúcha do Planalto Área Especial s/n Lote 21 - Setor Hípico Sul - Brasília, DF, 70610-200 Base Aérea de Brasília Área Militar do Aeroporto Internacional de - Lago Sul, Brasília Sindilegis (Asa Sul) SGAS II SGAS 610 Conjunto C Módulo 70 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-001 You Enjoy (Asa Sul) SGAS II SGAS 610 Conjunto C Módulo 70 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-001 Vico Farma (Asa Sul) SHCS CLS 406 99453,7149 - Asa Sul, Brasília - DF, 70256-540 Galeteria Serrana (Asa Sul) SHCS CLS 404 BL D loja 13 - Asa Sul, Brasília - DF, 70352-500 Óticas Carol (Sudoeste) 302 Sudoeste SHC/SW, CLSW 302 - Loja 18 - 70673-613 Catedral Militar Rainha da Paz Eixo Monumental, 507 - Brasília, DF Vitalisse Noroeste | Depilação e Esmalteria CLNW 08/9 Bloco A, Loja 1 - Edifício Rubi Comercial - 08/09 - Noroeste, Brasília - DF, 70686-260 Franck Rodrigues Hair Stylist CLN 310 bloco E ljs 34 e 38 - Asa Norte, Brasília - DF, 70756-550 Pátio Brasil Shopping SCS Q. 6 - Asa Sul, Brasília - DF, 70740-610 Representação do Estado do Rio Grande do Sul Shis Qi 11 C J 1 Conjunto 1, 9 - Lago Sul, Brasília - DF, 71625-210 Desiderata Hair Institute SHIS QI 11 - s/n bl G sl 37 - Lago Sul, Brasília - DF, 71625-600 Centro de Tradições Gaúchas Jayme Caetano Braun SCES Trecho 2, s/n - lt 2/33 - Brasília, DF, 70297-400 Liga do Bem Via N2, s/n - Brasília, DF, 70165-900 Renoir & Ricardo Maia SHIS QL 02, conj. 01, casa 01