Filho de Popó engata namoro com advogado; Saiba quem

Juan Freitas, filho do renomado pugilista brasileiro Popó, surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um momento romântico ao lado de seu namorado Lucas Oliveira, após passar o final de semana na Praia do Forte, na Bahia.

Nas redes sociais, ele publicou um carrossel de fotos e se declarou. “Lindo, sem você meu mundo não gira, ele capota”, escreveu na legenda. Em um dos cliques, Lucas aparece deitado por cima de Juan à beira de uma piscina. Já em outro, eles posam lado a lado em um elevador.

Aos 24 anos, o jovem está prestes a se formar em medicina enquanto Lucas é advogado há mais de três anos, com especialização em direito do consumidor, e vende livros sobre o tema.









Juan já declarou que sofreu ao ter que revelar que era gay. No entanto, ele recebeu apoio do pai e, em fevereiro deste ano, fez uma homenagem para agradecer o boxeador.

“Quando, durante a minha adolescência, tive o meu direito de me ‘assumir’ violado, sem a minha permissão e o meu consentimento, no maior momento de dor e incerteza na minha vida, ele me acolheu como ninguém e não virou as costas quando mais precisei”, disse.