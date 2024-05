ONG que ajuda crianças com câncer, Abrace precisa de doações

A Abrace é uma ONG não-governamental que auxilia crianças com câncer que vêm de outros estados para obter tratamento e não têm condições de arcar com os custos de roupas, alimentos, dinheiro, móveis, medicamentos e cabelos. As doações podem ser entregues nos espaços de acolhimento localizados na sede do Guará e no Hospital da Criança de Brasília.

Cris Guimarães, coordenadora de comunicação do espaço, explica a necessidade de mais ajuda da população. “Temos cerca de 14 mil doadores. Parece muito, mas não é. As demandas da assistência e manutenção da instituição aumentam muito rápido e quanto maior a arrecadação, maior a assistência que conseguiremos oferecer”, declara.

Na hora da doação é possível observar o trabalho que é realizado pela equipe de voluntários. Ariel de Oliveira, aluna do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), conheceu a casa de apoio da ABRACE por meio de um projeto do seu curso de Publicidade e Propaganda. “Quando tive esse contato direto com as crianças, me sensibilizou vê-las felizes brincando como se não soubessem a doença que têm, me fez perceber que não era algo só institucional, eu queria somar na vida delas como eu podia”, conta. Ela ainda aproveitou para ajudar comprando no bazar do espaço, que possui peças a partir de um real.

Interessados no voluntariado precisam ter no mínimo 16 anos para atuar na sede da ABRACE em Grupos de atividades de rotina, mediante autorização dos pais formalizada no momento da assinatura do termo de responsabilidade. Já no Hospital da Criança de Brasília, a idade mínima é 18 anos. Com disponibilidade a partir de quatro horas semanais e máxima de oito horas. As inscrições podem ser realizadas no site da organização.