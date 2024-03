Brasil pode ter o câncer como o maior causador de mortes no futuro

Casos de câncer têm ocorrido com maior frequência que em anos anteriores e em 2027 e 2028 será o maior causador de mortes no Brasil, é o que afirmou o diretor da Dasa Oncologia, Gustavo Fernandes, durante o programa CB.Saúde — parceria entre Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (28/3). Às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira, o doutor destaca a importância de realizar diagnósticos frequentemente, o que tem ajudado a salvar vidas.

Gustavo Fernandes informa que o câncer colorretal é um dos mais comuns e que uma em cada 30 pessoas vai desenvolver essa doença. “Ela acomete tanto homens como mulheres. Quem tem piores hábitos aumenta as chances de ter esse problema, como obesidade, ingestão de álcool, carne vermelha, alimentos processados e sedentarismo. Além dos fatores não modificáveis como aspectos genéticos e hereditários, pois o indivíduo pode ter uma mutação que o favoreça”, enfatiza.

Para o especialista, é constrangedor ver que o número de cânceres no colo do útero não está em queda com o passar dos anos. “Existem várias oportunidades, como a vacinação (HPV), com meninas e meninos sendo vacinados para causar uma redução muito expressiva de tumores no útero, no pênis, na boca e no canal anal. Temos a educação sexual sobre o uso de preservativos. Além do Papanicolau para as mulheres, que é o exame de lâmina”, descreve. Ele destaca que existem inúmeras chances para não permitir que alguém desenvolva uma doença clínica que, eventualmente, pode evoluir para o óbito.

O especialista afirma que é comum que fatores de risco do futuro estejam ligados a problemas do passado. “Obesidade infantil se relaciona com câncer colorretal na idade adulta. Uso indiscriminado de antibióticos tem ligações com câncer intestinal posteriormente. Queimaduras solares em crianças aumentam o risco de câncer de pele no futuro”, finaliza.



Veja a entrevista no íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado