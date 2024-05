Doença da princesa Kate Middleton pode ter se agravado, diz jornal britânico

De acordo com o tabloide britânico Flash! o estado de saúde da princesa Kate Middleton pode estar mais grave. De acordo com uma amiga de Kate ouvida pela reportagem, a princesa e o príncipe William de Gales “estão passando por um inferno”. A informação também foi publicada pelo jornal The Telegraph.

O tabloide disse que o estado de Middleton foi comentado "por uma pessoa próxima dos príncipes de Gales”. No caso, o portal se referiu à estilista de moda infantil Amaia Arrieta, que veste os filhos de Kate desde o nascimento do príncipe George, em 2013.

“Neste momento, Kate Middleton está fazendo tratamento de quimioterapia e as palavras de Arrieta vieram soar os alarmes, dando a entender que a doença da princesa de Gales pode ter se agravado”, diz trecho do artigo do Flash!

Em março deste ano, Kate Middleton anunciou que havia sido diagnosticada com câncer depois de ficar vários alguns meses afastada dos compromissos reais. “Em janeiro fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na época, pensava-se que minha condição não era cancerosa. A cirurgia foi um sucesso”, disse ela em um vídeo.

Após dedicar um tempo para a família, o príncipe William retomou os deveres reais recentemente e falou sobre sua esposa e filhos pela primeira vez. "Você se importa se eu perguntar como estão sua esposa e seus filhos?" uma mulher perguntou ao Príncipe de Gales após sua visita à instituição de caridade James' Place Newcastle. “Estamos todos bem, obrigado”, respondeu.