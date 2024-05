Vídeo: Moradores do DF fazem fila para entregar doações para o RS

Os moradores do Distrito Federal formaram uma longa fila para fazer doações na Base Aérea de Brasília (BABR), que está funcionando como um centro de recolhimento de donativos para a população do Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes.

Nesta terça-feira (7/5), vários itens chegaram a Base Aérea, desde doações realizadas diretamente no local ou selecionadas primeiramente por organizações que se mobilizaram para levar os itens para lá, e foram organizados e contabilizados para serem colocados no avião da FAB, que deve deixar a capital federal na quinta-feira (9) com as doações.

Em vídeos, registrados pelos repórteres fotográficos Ed Alves e Kayo Magalhães, do Correio Braziliense, é possível ver a grande quantidade de doações recebidas na Base Aérea e a formação e uma longa fila de carros com donativos para ajudar a população gaúcha.

Veja o momento:

Quantidade de doações no DF surpreendem

Responsáveis por pontos de coleta de doações no DF se surpreenderam com o número de materiais recolhidos por meio de donativos da população da cidade desde segunda-feira (6/5), quando a mobilização aumentou.

A mobilização do grupo voluntário do Senado Federal, o Liga do Bem, conta, até o momento, com 22 pontos em todo o DF e recebem doações de diversos itens que podem ajudar a população afetada pelas enchentes. (confira a lista completa de locais e itens para doação ao final da matéria).

As doações que forem realizadas até quarta-feira (8) serão levadas até a Base Aérea de Brasília (BABR) e embarcadas em um avião da FAB que deixará a cidade na quinta-feira (9).

Itens que podem ser doados

Água



Colchões



Roupa de cama



Toalhas de banho



Cobertores



Material de higiene



Material de limpeza



Sacos de lixo



Talheres descartáveis



Fraldas adulto e infantil



Mamadeiras



Bicos para crianças (chupetas)



Leite em pó



Rações para animais



Cestas básicas













Saiba onde doar

A Liga do Bem conta com 22 pontos de entrega de doações, veja todos os pontos:

Local Endereço Vicofarma Taguatinga Edifício Prime, Setor Especial C, Norte - Taguatinga, Brasília - DF, 72115-700 Faculdade Anhanguera (Taguatinga Shopping) QS 01, Lote 40 , Taguatinga Shopping - Taguatinga, Brasília - DF, 71950-904 StarVet Hospital Veterinário (Águas Claras) Edifício Via Azaleas - Águas Claras, Brasília - DF, 71926-000 Djalma Dias Cabeleireiros (Guará) Conjunto “L, 2 - Guará, Brasília - DF, 71050-121 CTG Estância Gaúcha do Planalto Área Especial s/n Lote 21 - Setor Hípico Sul - Brasília, DF, 70610-200 Base Aérea de Brasília Área Militar do Aeroporto Internacional de - Lago Sul, Brasília Sindilegis (Asa Sul) SGAS II SGAS 610 Conjunto C Módulo 70 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-001 You Enjoy (Asa Sul) SGAS II SGAS 610 Conjunto C Módulo 70 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-001 Vico Farma (Asa Sul) SHCS CLS 406 99453,7149 - Asa Sul, Brasília - DF, 70256-540 Galeteria Serrana (Asa Sul) SHCS CLS 404 BL D loja 13 - Asa Sul, Brasília - DF, 70352-500 Óticas Carol (Sudoeste) 302 Sudoeste SHC/SW, CLSW 302 - Loja 18 - 70673-613 Catedral Militar Rainha da Paz Eixo Monumental, 507 - Brasília, DF Vitalisse Noroeste | Depilação e Esmalteria CLNW 08/9 Bloco A, Loja 1 - Edifício Rubi Comercial - 08/09 - Noroeste, Brasília - DF, 70686-260 Franck Rodrigues Hair Stylist CLN 310 bloco E ljs 34 e 38 - Asa Norte, Brasília - DF, 70756-550 Pátio Brasil Shopping SCS Q. 6 - Asa Sul, Brasília - DF, 70740-610 Representação do Estado do Rio Grande do Sul Shis Qi 11 C J 1 Conjunto 1, 9 - Lago Sul, Brasília - DF, 71625-210 Desiderata Hair Institute SHIS QI 11 - s/n bl G sl 37 - Lago Sul, Brasília - DF, 71625-600 Centro de Tradições Gaúchas Jayme Caetano Braun SCES Trecho 2, s/n - lt 2/33 - Brasília, DF, 70297-400 Liga do Bem Via N2, s/n - Brasília, DF, 70165-900 Renoir & Ricardo Maia SHIS QL 02, conj. 01, casa 01