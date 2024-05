Fernanda Abreu e Blitz fazem o encerramento do Capital Moto Week

Após deixar a posição de vocalista, Fernanda Abreu se reúne com a banda no Capital Moto Week 2024 - (crédito: Divulgação)

O Capital Moto Week 2024 se encerrará no dia 27 de julho com a cantora Fernanda Abreu no palco principal. Responsável por dois grandes shows, a bailarina e compositora fará uma apresentação solo com seus maiores hits. A carioca também irá participar da performance da banda Blitz, da qual fez parte no início da carreira. Os ingressos para essas apresentações estão disponíveis na plataforma da Bilheteria Digital.



Segundo o organizador do festival, Pedro Franco, em nota, os espetáculos do grupo e da cantora carioca no encerramento demonstram a riqueza e a pluralidade do cenário musical brasileiro. Fernanda Abreu iniciou na música em 1982, como vocalista da Blitz, que a transformou em um fenômeno do pop-rock nacional. Ao longo dos anos, ela estabeleceu uma carreira solo que marcou o público com músicas autênticas.



Já a Blitz surgiu na década de 1980, com uma mistura de rock, pop, funk, reggae, samba e blues. As canções Você não soube me amar e Mais uma de amor (geme geme) se tornaram hinos da geração dessa época. Com sete álbuns lançados, o conjunto já se apresentou no Rock In Rio e foi indicado ao Grammy Latino.