DF doará lençóis produzidos na Fábrica Social para vítimas gaúchas

Como parte da campanha Brasília pelo Sul, o Governo do Distrito Federal (GDF) fará, nesta sexta-feira (10/5), o despacho de cinco mil lençóis produzidos por alunos do projeto Fábrica Social para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os materiais seriam destinados à Secretaria de Saúde, mas, com o agravamento das enchentes, isso foi alterado e uma nova remessa para atender o pedido original será feita.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), os produtos já estão prontos. O transporte, porém, não acontecerá mais cedo para que os itens possam ser levados em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) junto dos donativos feitos por outras pastas do governo.



A iniciativa Brasília pelo Sul foi lançada pelo GDF na última segunda-feira (6/5) e busca atender as necessidades das vítimas das inundações com ajuda de órgãos localizados na capital federal. Além da Sedet, instituições como a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb), Receita do Distrito Federal e a Chefia-Executiva de Políticas Sociais também têm organizado deslocamento de mantimentos rumo ao sul do país.

Os brasilienses que também quiserem fazer a sua parte podem doar alimentos não perecíveis, roupas, fraldas, cobertores, água potável, ração para animais e mais itens que possam ajudar os desabrigados nas cidades gaúchas. Os pontos de recolhimento são as salas 900 e 104 do Anexo do Palácio do Buriti, os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Base Aérea de Brasília.

*Com informações da Agência Brasília