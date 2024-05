Emprego: 450 vagas nas agências do trabalhador nesta quarta-feira (8/5)

Nesta quarta-feira (8/5), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 453 vagas de emprego em diversas áreas. Os interessados podem se candidatar por meio do aplicativo Sine Fácil ou pessoalmente em uma das 14 unidades das agências, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Destaque entre as oportunidades do dia, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Na Zona Industrial, dez vagas estão disponíveis para cozinheiro geral, com salário de R$ 2.726,91, exige-se ensino fundamental completo. Além disso, no mesmo segmento, há dez oportunidades para assistente administrativo com salário de R$ 2.405,96, com requisito de ensino médio completo.

Para o público em geral, há 63 vagas para atendente de lanchonete em Taguatinga e na Asa Norte, com salários que variam entre R$ 1.412 e R$ 1.524,96. Na Asa Sul, há demanda por 60 vendedores internos (R$ 1.412) e dois vendedores de comércio varejista (R$ 1.887). Em Santa Maria, são procurados 25 armazenistas (R$ 1.412), e em Ceilândia 20 vendedores internos (R$ 1.412).

É importante ressaltar que mesmo que as vagas disponíveis hoje não sejam atrativas para todos os candidatos, a atualização do cadastro pode ser valioso para futuras oportunidades, já que o sistema faz o cruzamento de dados dos concorrentes com o perfil buscado pelas empresas.

Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou por meio do aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou utilizar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

* Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Deputado do DF pede moção de repúdio à Madonna por "atos libidinosos"

Deputado do DF pede moção de repúdio à Madonna por "atos libidinosos" Cidades DF Moradores reclamam da iluminação pública deficiente

Moradores reclamam da iluminação pública deficiente Cidades DF Mega-Sena: Bolão de Águas Claras bate na trave e leva R$ 108 mil

Mega-Sena: Bolão de Águas Claras bate na trave e leva R$ 108 mil Cidades DF Bombeiros do DF resgatam 45 pessoas e seis animais nesta terça-feira (7/5)